Notre série "Bulletins de Noël" arrive tout doucement à son terme. Après les membres du collège et le président du conseil communal, nous passons aux chefs de groupe de l’opposition et de la majorité. Et aussi au plus actif des trois indépendants qui siègent à Charleroi, Nicolas Kramvoussanos.

La rédaction locale de La DH les a évalués sur base de quatre critères : connaissance des dossiers, pertinence des interventions, activité en séance et valeur ajoutée pour le parti (sauf pour l’indépendant). Une moyenne des cotations a été établie en tenant compte des éléments exprimés par chacun dans son introspection. Tous n’ont pas joué le jeu. Il ne faudra dès lors pas nous reprocher des oublis ou une analyse subjective trop sévère.

Nous sortons doucement d’une année noire : la Covid est venue bouleverser tous les codes, il a fallu imaginer des mesures pour limiter la propagation du virus, protéger les plus vulnérables, réinventer l’organisation du travail et maintenir le service au citoyen. Comment les chefs de groupe ont-ils traversé cette période, en quoi a consisté leur travail politique et quelle a été leur valeur ajoutée ? Se sont-ils montrés constructifs, ont-ils nourri le débat en y apportant des idées neuves ? À travers les chefs de groupe, c’est aussi tout le travail des formations politiques que nous passons au crible. Allons-y !