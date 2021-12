Chaque année, aux alentours de Noël, la rédaction locale de La DH Charleroi se réunit en “conseil de classe” pour noter les élus communaux de la Ville de Charleroi.

Chaque journaliste prépare en amont ses notes et ses cotes sur base de quatre critères : connaissance des dossiers, action politique concrète, vision stratégique et engagement (implication dans la fonction). Les élus, eux, sont également sondés et se prêtent d’ailleurs à l’exercice en nous rendant une auto-évaluation de leur travail durant l’année écoulée.

Sur base de ces réflexions, à la fois celles des journalistes qui ne savent pas toujours tout et celles d’hommes et de femmes politiques qui manquent peut-être de recul sur les impressions qu’ils donnent, une cote moyenne sur dix est attribuée. La rédaction débat, défend l’un.e ou l’autre, argumente, précise, avant d’arrêter une décision finale et un commentaire à faire pour chacune et chacun des élus.

Sur le gril, on retrouve d’abord les onze membres du collège et le président du conseil communal, ensuite les chef.fe.s de groupe de l’opposition et de la majorité.

Cette seconde année de Covid (oui, déjà…) est difficile dans tous les secteurs : il a fallu réinventer ses priorités, se réinventer aussi. Comment l’ont fait les mandataires de la première ville de Wallonie ? C’est à découvrir toute la semaine dans La DH.