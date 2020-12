Copernicus (anciennement GMES) est un programme européen de surveillance de la terre. L'objectif est simple: avoir une série de satellites comprenant divers instruments de mesure pointés vers le globe, qui récoltent des données pour compléter les informations disponibles depuis le sol sur l'environnement, la santé et l'état de notre planète. Depuis ses balbutiements en 1998, passant par l'envoi du premier satellite opérationnel en 2014, il a coûté près de 3.8 milliards d'euros jusqu'en 2020.

Les premiers satellites, les jumeaux Copernicus Sentinel-1 (A et B), fournissent des images haute résolution des masses terrestres, des océans et des zones côtières, peu importe la visibilité (nuages, absence de lumière, etc.) grâce à un instrument C-SAR. C'est pour cette première mission du programme Copernicus qu'un nouveau satellite, Rose-L, qui opère un instrument L-SAR, sera envoyé en orbite : ce radar permet, lui, de passer à travers la végétation, la neige et la glace, et viendra donner des informations supplémentaires sur l'état de la planète, que le C-SAR ne peut pas récolter. Surveiller l'humidité des sols, aider à la gestion des forêts, distinguer le type de culture dans les champs, etc. Rose-L contribuera aussi à surveiller les calottes glacières, les régions polaires, les mers de glace et la neige saisonnière. Ce nouveau satellite permettra aussi de réduire le délai entre l'apparition d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine et les premières images qui pourront être envoyée vers les scientifiques et chercheurs.

Et pour construire ce satellite Rose-L, donc, l'Agence spatiale européenne avait besoin de pros. C'est à Charleroi (notamment) qu'ils ont trouvé ce qu'il leur fallait : Thales Alenia Space, une multinationale (composée du groupe français Thales et de l'italien Leonardo), va concevoir et produire le cœur électrique du satellite dans le Pays Noir, à Mont-sur-Marchienne. Ces cœurs électriques serviront à gérer l'énergie produite par les panneaux solaires pour les stocker dans des batteries - nécessaires en cas d'éclipse solaire - et distribuer l'énergie aux autres équipements du satellite. Le site belge d'Hasselt assemblera ensuite les panneaux photovoltaïques sur le satellite, avant de le transmettre à l'Agence spatiale européenne pour la mise en orbite.

Rose-L devrait peser un peu plus de deux tonnes, et sera positionné à 700 km en orbite autour de la terre. Le contrat entre l'ESA et Thales Alenia Space s'élève à 482 millions d'euros.