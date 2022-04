Le dimanche 15 mai prochain aura lieu la grande fête de la science. Au programme du jour, des animations et des découvertes à faire en famille.

Visite guidée de l'exposition Évolution (10h00 - 11h30 - 13h00 - 14h30 et 16h00)

Escape Game (par famille), dès 12 ans (10h00 - 11h30 - 13h00 - 14h30 et 16h00)

En famille, tentez de percer le mystère du bureau de Charles Darwin. Parviendrez-vous à rétablir la vérité historique et à rendre à Wallace ce qui appartient à Wallace ?



Atelier pratique "Un peu d'ordre que diable !", dès 7 ans (10h00 - 11h30 - 13h00 - 14h30 et 16h00)

Sur base de spécimens d’animaux naturalisés, de maquettes et de photos, essayez-vous à la classification animale et abordez les notions d’espèces et d’évolution. En suivant une méthodologie scientifique actualisée, découvrez les grandes catégories d’animaux et leurs caractéristiques.



Atelier pratique "Parlons évolution", dès 6 ans (10h00 - 11h30 - 13h00 - 14h30 et 16h00)

À partir de maquettes et de squelettes, exercez-vous à la classification phylogénétique afin de comprendre notamment ce qu’est devenue l’ancienne classe des reptiles. Un ensemble de jeux vous permettra également de comprendre les principes de l’évolution par sélection naturelle, les notions de variations ou encore de dérives génétiques pour les plus grands.



Atelier pratique "L'évolution tape la carte", dès 6 ans (10h00 - 11h30 - 13h00 - 14h30 et 16h00)

Sur base d'un jeu de cartes, comprenez les mécanismes qui permettent l'apparition d'organes complexes tels que l’œil.



Chasse aux trésors, dès 6 ans (10h00 - 11h30 - 13h00 - 14h30 et 16h00)



Projection du documentaire "Darwin à la ville - l'évolution en milieu urbain" (10h00 - 11h30 - 13h00 - 14h30 et 16h00)

Pour participer à la journée une réservation est nécessaire. Réservations en cliquant ici ou au 071 600 300.