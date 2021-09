Après une année chamboulée, les choses sérieuses reprennent à l’Ancre. Enfin, pas trop sérieuse quand on regarde la programmation de cette nouvelle saison. Outre les créations et les sujets sensibles, il y a place pour le rire et la bonne humeur.

Cette année, toute l’équipe espère qu’il n’y aura pas de coupure et l’ensemble des spectacles programmés pourront avoir lieu.

L’Ancre, ce sont des pièces, de la création et de la réflexion aux quatre coins de Charleroi. En choisissant de s’implanter en partie au Centre de délassement de Marcinelle. Jean-Michel Van den Eeyden, le directeur, et toute son équipe souhaite toucher un nouveau public curieux de découvrir un monde culturel s’expatriant hors les murs de Charleroi. C’est aussi l’occasion de faire revivre un côté de Charleroi quelque peu abandonné par les manifestations culturelles.

Le programme est vaste et comporte certains reports de la saison dernière annulées pour cause de Covid.

Tout comme la fête de clôture de la saison dernière, la fête d’ouverture aura lieu au Centre de Délassement sous le thème Voyage, Voyage les 11 et 12 septembre. Le samedi 11 sera festif et le dimanche 12 plus familial. Au programme du samedi, une présentation de la saison originale puisque sous forme de speed dating. Les comédiens se déplaceront de table en table et, en 3 minutes, présenteront leur spectacle. Des concerts sont également prévus notamment celui de Steffig Raff et DJ Globul.

Les animations étant situées dans un cadre forestier sont matière à collaboration avec Chana (Charleroi Nature) pour une balade autour des champignons. Le dimanche fera place au Mexique dont la musique et les ateliers de danse animeront grands et petits.

Ce week-end annonce donc une saison rythmée par des spectacles invitant à la réflexion et au délassement. Tout commence le 2 octobre avec Kevin où Arnaud Hoedt et Jérôme Piron s’interrogeront avec le public sur l’école en jetant un regard désinvolte sur ses fondements, ses valeurs et ses enjeux sur un ton "sérieusement léger". Les 7 et 8 octobre toujours au Centre de Délassement, La dernière nuit du monde… et s’il existait une pilule pour ne dormir que 45 minutes, que ferions nous du reste ? Robin et Marion du 13 au 15 octobre propose une fable à la fois cruelle et poétique qui décortique avec humour l’éveil et le désir.

Avec un programme aussi varié qu’inédit et ce dans des lieux différents : à l’Ancre, au Centre de Délassement, à Charleroi Danse, à l’Eden ou encore aux Beaux Arts c’est toute une équipe qui vous guidera vers le spectacle le plus adapté.

L’Ancre c’est aussi le festival Kiks par et pour les jeunesse… mais pas que et le Focus Hétéroclite : des spectacles sans secrets ni tabous qui mettent en lumière différentes facettes du plaisir féminin.

Contact et informations : info@ancre.be et 071/ 314 079