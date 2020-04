Dès ce lundi, la chaîne locale proposera des capsules pédagogiques en collaboration avec l'échevinat de l'Enseignement de la ville de Charleroi.

Ce lundi devait normalement marquer la fin des vacances de Printemps et la rentrée des classes. Il n'en sera rien puisque le Conseil National de Sécurité a décidé de prolonger le confinement jusqu'au 3 mai.

Télésambre et l'Enseignement communal de Charleroi ont décidé de se mobiliser afin de concevoir des capsules vidéo pédagogiques tournées avec le concours des enseignants.

Dès ce lundi 9h, les élèves pourront donc retrouver Madame Isabelle ou Madame Christelle ainsi que d’autres enseignants qui se relaieront pour la leçon du jour. "Les thèmes abordés seront très diversifiés et couvriront un public très large de la troisième maternelle à la sixième primaire. Il s’agira d’une révision de notions déjà vues en classe. L’objectif principal étant de garder le lien pédagogique avec les élèves et de leur permettre de se "rafraîchir la mémoire"," nous explique-t-on. Les premières capsules porteront notamment sur l’utilisation de l’abaque, le renforcement de stratégie de lecture, révision des techniques opératoires en mathématiques de même qu'un retour sur les principes de citoyenneté.

Si au départ l'idée vient de Télésambre, la chaîne locale n'a pas éprouvé de grande difficulté à intéresser l'échevinat de l'Enseignement de Charleroi soucieux d'assurer la continuité pédagogique. "Je suis ravie de cette initiative et tient à remercier tous les enseignants qui y ont participé. C’est très important pour nos élèves de garder le contact avec le monde scolaire. Le fait d’avoir des vidéos explicatives réalisées par des pédagogues permet également de lutter contre les inégalités d’apprentissage liées au confinement. De plus, ce projet initié par Télésambre est un parfait complément au travail fourni par l’ensemble de nos équipes pour permettre le continuum pédagogique en format numérique et/ou en format papier. Merci à Télésambre de nous offrir ce média qui nous permettra de toucher un large public et de permettre à de nombreux jeunes carolos de garder le contact avec l’école", confie Julie Patte.

Même si le programme est réalisé en collaboration avec l'échevinat de l'Enseignement carolo, toute la zone couverte par Télésambre peut en profiter.