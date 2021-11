A L'occasion de la semaine de la frite, nous avons visité différents établissements. Les frites et les sourires sont servis à volonté.

Cette année encore, les friteries sont mises à l'honneur lors de la semaine de la frite. Ces petits bâtonnets de Bintje idéalement cuits en deux fois dans de la graisse 100% pure bœuf sont clairement l’emblème national.

Qu'elles soient vendues dans des barquettes ou des cornets, dans un bâtiment en dur ou une "baraque à frites", qu'elles se mangent avec les doigts ou avec une petite fourchette, avec ou sans sel, avec de la mayo ou de l'andalouse, en accompagnement ou en plat principal, ce repas simple et convivial connaît de fiers représentants dans notre région. Il y a maintenant 10 ans Philippe Genion, gastronome carolo à la générosité débordante avait établi un classement rigoureux des établissements de la région. Questionné par nos soins et toujours prompt à mettre son grain de sel, il a commencé par vanter la qualité des frites de chez Etienne et Nathalie sur la place de Ham-sur-Ham hélas ces derniers, retraités, ont malheureusement fermé définitivement la porte de leur petite remorque en 2020 au début du Covid.

Mais qu'à cela ne tienne, d'autres friteries peuvent se vanter de proposer de toutes bonnes frites. Parmi ces endroits où il est possible de s'en délecter, il y a la friterie de l'M,