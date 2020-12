Benjamin, archi connu et déjà condamné pour un total de 11 ans de prison, risque une nouvelle condamnation pour de multiples faits, dont des coups et des menaces sur son parrain qui l’a volé.

Quand vous êtes déjà archi connu de la justice et considéré comme un récidiviste, il paraît logique de faire profil bas lorsqu’on se présente, de nouveau, devant un tribunal correctionnel. Mais c’est mal connaître Benjamin. Le trentenaire n’a pas sa langue dans sa poche, quitte à s’enfoncer encore plus et à s’insurger contre la justice…

Ce jeudi, Benjamin, détenu à Jamioulx, comparaît pour des coups et des menaces sur son parrain, pour avoir rédigé et usé d’un faux contrat de vente pour récupérer son véhicule saisi par la police et pour avoir contraint deux voitures à monter sur le trottoir à cause d’une conduite agressive.

Le 22 août 2017, Benjamin s’emporte sur le frère de sa mère. Ce dernier avait gentiment accepté que son filleul réside à son domicile pour obtenir une libération. Benjamin, adepte des belles voitures, découvre que sa Ford Focus sport n’est plus là. "Mon cerveau n’a fait qu’un tour. Il n’y avait plus les papiers du véhicule au-dessus du frigo. Je lui ai demandé où était le véhicule et il ne savait pas", explique le solide gaillard. Pour obtenir le nom de la personne qui a sa Ford Focus, Benjamin frappe Philippe et le menace par SMS. "C’est moi qui me fais voler et c’est moi le méchant", s’étonne le détenu.

En février 2019, Benjamin use de supercherie pour récupérer sa BMW saisie par la police pour un défaut d’assurance. Il l’admet, Benjamin a réalisé un faux contrat de vente avec un complice pour aller chercher sa BMW le lendemain de la saisie. "Je sais que c’est grave, mais bon, il y a pire que d’utiliser un faux contrat." Huit jours plus tard, Benjamin manque de peu de créer un carambolage à Charleroi en conduisant de manière agressive. "Deux véhicules ont été contraints de monter sur le trottoir pour éviter une collision", signale la substitute Marr.

En état de récidive, Benjamin compte plaider une absorption avec deux condamnations du tribunal correctionnel de Namur et de la Cour d’appel de Gand. Le dossier a été mis en continuation au 11 février prochain pour déposer ces deux jugements au dossier.