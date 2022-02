Après avoir eu les ailes coupées en plein vol en 2021 pour cause de Covid, les jeunes et les artistes reprennent du service pour une nouvelle édition du Kicks Festival. Cette année, on oublie tout grâce à un thème fort et universel : le bonheur malgré tout !

Pour développer le sujet, le théâtre de création l’Ancre propose pas moins de neuf spectacles et en parallèle des rencontres et des ateliers en résonance.

Ce copieux programme commence le 8 février et se réparti sur différents sites : le Centre de Délassement de Marcinelle, Charleroi Danse, l’Eden et bien entendu l’Ancre.

Tout débute le 8 février avec le spectacle "J’abandonne une partie de moi que j’adapte" de Justine Lequette, spectacle déjà présenté à Avignon. Se basant sur un documentaire réalisé dans les années 60. Le but était d’aller à la rencontre des jeunes et des passants afin de voir quelle était leur vision de la vie ; leurs valeurs, leurs rêves. D’après tous ces témoignages, les comédiens reprennent ces paroles nous plongeant dans cette ambiance sixties. La notion et l’évolution du bonheur sont aussi abordées et qu’est ce qui l’influence aujourd’hui.

La suite de la programmation est tout aussi passionnante notamment avec le spectacle Skrik les 10 et 12 février dans lequel le spectateur est plongé dans une expérience troublante : l’immersion dans le cerveau d’une femme survivante de viol, qui recouvre la mémoire et reconstruit son identité. S’en suit "En finir avec Eddy Bellegueule" ou le portrait touchant d’un ado rejeté, né dans une famille désoeuvrée, entre misère matérielle, intellectuelle et affective. Un éloge du risque et de l’émancipation sociale.

La troupe de l’Ancre sera bien évidemment mise à l’honneur dans leur spectacle "On ne sait pas ce qu’on va faire mais on va le faire". Les jeunes présentent, dans un spectacle écrit et joué par eux-mêmes, leur vision de ce qu’est "réussir" ou "rater".

A côté des neuf spectacles mêlant humour, poésie et réflexion se déroulent des ateliers et des conférences autour de la question du bonheur. C’est à ce propos que le psycho-pédagogue Bruno Humbeek, spécialiste de la résilience, interviendra après les spectacles.

La jeunesse étant au centre du Kicks Festival, une expo au BPS22 est organisée du 12 au 22 mai. Teen Spirit est une exposition collective d’artistes contemporains qui rassemble une soixantaine d’oeuvres et qui tente de déceler ce qui impacte les adolescents. Une scène slam est également programmée. Sur scène, des jeunes carolos encadrés par l’artiste Mochélan présenteront leurs textes, leur regard sur le monde, leurs attentes, leurs espoirs ainsi que leurs rêves.

Toutes les informations et les réservations pour le Kicks Festival sont disponibles sur le site www.ancre.be