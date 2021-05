Rappelez-vous, on vous en parlait depuis 2016 : le Faubourg de Charleroi, à Gosselies, doit être rénové.

Il fallait totalement redessiner cet axe, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est un goulot d'étranglement dans une des artères principales du centre-ville de Gosselies. Ensuite, parce qu'avec les deux crèches, la maison de repos et le collège Saint-Michel, la circulation aux heures de pointe est un véritable cauchemar. Enfin parce que ce n'est pas sécurisé pour les nombreux enfants qui passent par là tous les jours. Et ça, tous ceux qui y habitent où passent par là le savent.

© van Kasteel - archive 2016

Le chantier, pour 625.000€, permettra de créer un îlot central sur la chaussée. L'éclairage, notamment sur les passages piétons, sera renforcé. Des dalles podotactiles seront installées pour les PMR et des coussins berlinois devraient permettre de réduire la vitesse des automobilistes. "Pour éviter les demi-tours anarchiques sur la chaussée, il sera possible de faire demi-tour à deux endroits" précise l'échevin Eric Goffart sur sa chaîne Youtube. Enfin, le nombre de places de stationnement sera revu à la hausse.

© Capture d'écran Youtube - Eric Goffart

Pour la durée du chantier - durant six à huit mois - le Faubourg de Gosselies sera donc mis à sens unique, pour effectuer les travaux. La circulation ne se fera que sur une bande, puis sur l'autre pour l'autre moitié du chantier. "C'est LE dossier délicat en termes de mobilité hors du centre-ville de Charleroi", note l'échevin. "Quelqu'un de mon équipe sera sur place tous les jours, moi-même j'essayerai d'y aller une fois par semaine. C'est très motivant quand des dossiers comme celui-ci aboutissent, puisqu'ils sont attendus, ce sont des projets réfléchis, qui sortent de l'ordinaire et qui vont plus loin que les dossiers de revêtement qu'on voit défiler deux à trois fois par semaine", se réjouit-il.

Le chantier, prévu ce mercredi, a été reporté - pour cause de météo - à jeudi matin si tout va bien. "J'ai demandé au collège de police de faire passer quelques patrouilles par là, en prévention, parce qu'on observe déjà des gens essayer de passer à contresens", prévient tout de même Eric Goffart.