Si la tournée minérale est devenue un rendez-vous annuel. C'est aussi l'occasion pour les professionnels de la santé de mettre en avant les problèmes que peut engendrer une dépendance à l'alcool.

Le Docteur Gaston Ndiringabo est médecin au CHU de Charleroi sur le site de Van Gogh. Pour lui les conséquences de la crise sanitaire à propos d'une probable augmentation de la consommation d'alcool due aux différents confinements et périodes de télétravail ne sont pas encore visibles "Les restrictions d'accès aux espaces de soins ne jouent pas en la faveur des personnes souhaitant se soigner de dépendance à l'alcool. Il faudra encore attendre un peu avant de voir les possibles dégâts."

Au quotidien, il accompagne des personnes souhaitant arriver à l'abstinence. Pour lui, se lancer dans un mois sans consommation d'alcool est une bonne chose et permet de se rendre compte de sa situation personnelle. "Ne pas consommer de l'alcool permet de prendre recul sur sa propre consommation. Nous distinguons trois stades qui devancent celui d'alcoolodépendance. Premièrement il y a le consommateur simple. Une personne qui ne boit de l'alcool raisonnablement que lors d'une fête et qui ne boit pas en dehors. Il y a le consommateur à risque. Une personne qui consomme 4, 5, 6 verres régulièrement à qui il arrive des accidents ou avoir des comportements violents quand elle boit. Ensuite il y a le consommateur à problèmes. Il rencontre des problèmes d'ordre familial ou professionnel. Ces trois types de consommateurs sont capables d'arrêter de boire un certain temps. Après, c'est la dépendance à l'alcool. Pour arrêter il faut souvent de l'aide extérieure."

Aborder un spécialiste n'est pas toujours chose évidente car il faut accepter l'aide et affronter ses propres démons. Le Docteur Ndiringabo reste réaliste en précisant que tout commence au moment où on sort d'un service d'aide. "Le patient est confronté à la vraie vie et doit trouver la force pour ne pas rechuter." Si des efforts sont pourtant faits en matière de lutte contre cette assuétude, les rechutes représentent 60 à 70% des personnes ayant fréquenté un service. "Cette rechute ne se fait tout de suite mais dans les deux ans qui suivent la sortie."

Pour le spécialiste de la santé, les bons comportements doivent s'apprendre dès le plus jeune âge. "Nous trouvons sur le marché des produits qui peuvent amener les jeunes à une consommation problématique d'alcool. Il faut se méfier de ces boissons aux couleurs vives et aux goûts sucrés."

A côté de cela, il y a les habitudes qui persistent et paraissent presque normales comme avoir un bar dans un bureau de travail ou de l'alcool dans un service. .

Le Docteur Ndiringabo invite les personnes pensant rencontrer des problèmes avec l'alcool à en parler avec leur médecin traitant de même que faire appel au besoin à un psychologue. "Dans notre service nous soignons les personnes à des stades plus avancés, nous les aidons à combattre le phénomène de manque par exemple. Avant d'en arriver là, il ne faut pas attendre pour se faire accompagner et soutenir."