Dès ce lundi, l’Horeca peut rouvrir : on a justement une table à vous proposer.

Ça y est, cette fois, on peut retourner chez nos restaurateurs préférés. On sera servis avec des masques, et on peut s’attendre à devoir s’adresser à certaines personnes à travers une vitre en plexi, à ranger soi-même son manteau et à ne plus avoir d’huile d’olive et de salière à table, mais on pourra revenir manger de bons petits plats qu’on n’aura pas à se faire livrer ou à cuisiner soi-même.

Au Tribeca, pas loin de la N5 à Gerpinnes, on est déjà complet pour le mardi de reprise. La Villa Giulia, à Lambusart, qu’on avait visitée peu avant la pandémie, va rouvrir aussi son service en salle : "Ils étaient passés en take away, mais ils sont vraiment soulagés de pouvoir reprendre presque normalement", confie-t-on dans l’entourage.

Et ça tombe bien, parce qu’on a un nouveau restaurant à vous faire découvrir : La Table de Xavier, aussi sur la N5 mais à Gosselies cette fois. On y avait mangé une semaine à peine avant l’annonce du confinement, et on s’était donc abstenu d’en parler tant que c’était fermé. "On reprend bien dès ce lundi, tous les jours sauf le dimanche, de midi à 22 heures non-stop", se réjouit Xavier Delpire, le patron, qui a repris La Table de JC en janvier 2020, pour la renommer. Il tient aussi La Brasserie Xavier, à Gerpinnes. "C’était nécessaire, et avec 50 couverts au lieu de 65 on va le sentir passer, c’est sûr, mais au moins on peut reprendre, même si je dois encore garder deux éléments en chômage économique pour l’instant. Maintenant il ne manque plus que des aides pour notre secteur, et surtout que le public soit présent pour la reprise." © van Kasteel

La Table propose une cuisine française typée brasserie (abats, poissons, viandes) avec des produits locaux, notamment issus de la ferme de Beaumont et du saumon fumé localement à Charleroi. Le vol-au-vent maison y est très apprécié.

Nous, on a commencé par un carpaccio de bœuf Holstein. La viande nervurée, pleine de goût, s’accompagne merveilleusement bien de roquette et ricotta. Comme plat, c’étaient des ris-de-veau, typiques des bonnes brasseries. Ici, ils étaient cuits au beurre, un peu gras mais absolument délicieux, et fondants à souhait. On a fini par un café accompagné d’une boule de glace et d’un fondant au chocolat. On peut recommander les yeux fermés.

Et, avec le retour du beau temps, les lieux auront aussi de quoi séduire. Malgré la proximité de l’autoroute et de l’aéroport, on a l’impression d’être isolé dans un coin calme, et l’intérieur noir et orange, épuré et moderne, n’a rien à envier à la gigantesque terrasse, qui peut être couverte ou découverte selon la météo. Le parking est aisé.