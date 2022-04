C’est la quatrième édition de l’événement, mais la deuxième fois que les organisateurs mobilisent autant de moyens sur trois jours : le weekend "Ça bouge à Soleilmont", c’est à partir de ce vendredi 15 avril jusque dimanche. Trois jours d’activités pour mettre à l’honneur les cinq axes qui traversent le projet de rénovation d’une partie de cette abbaye cistercienne située à Gilly, aux confins des communes de Fleurus et Châtelet. "Il y a d’abord le sport avec le jogging de 5 et 10 kms dans le cadre du challenge du Hainaut ce samedi à 15h, une compétition parrainée par l’athlète olympique Ismaël Djebani", rapporte François Vandermolen, parmi les chevilles ouvrières de l’ASBL.

Le dimanche, une marche ADEPS est à l’affiche sur des distances de 5, 10, 15 et 20 kms à partir de 8h du matin. Deuxième axe du projet : le patrimoine, qui trouve sa justification dans le décor même de ce site apaisant. Trois : la nature. "Nous nous trouvons à proximité du bois de Soleilmont, l’un des poumons verts de l’est de Charleroi. Plusieurs départs d’une promenade accompagnée par un guide nature seront donnés le dimanche de 10 à 14h. Quatrième axe : la jeunesse et l’éducation. "Pour rencontrer cet objectif, nous avons programmé plusieurs activités destinées aux enfants, dans une approche familiale comme une chasse aux œufs ce samedi. Enfin, la convivialité est au cœur du projet : un afterwork brassicole en donnera l’illustration ce vendredi de 17 à 22h30, avec une sélection de bières de caractère à découvrir dont la "6 ter", élaborée pour l’abbaye de Soleilmont. "Le weekend mobilise une centaine de bénévoles", poursuit François Vandermolen. "La météo clémente annoncée pour les trois jours nous permet d’espérer le passage de plus de 3.000 personnes. » La rénovation de l’ancienne abbaye est en cours depuis 2015. « C’est un magnifique projet à vocation historique, culturelle et sociale." Si vous n’avez pas encore d’engagement pour ce weekend de Pâques, passez-y !