"La note de politique générale est censée marquer les six prochaines années, sauf qu’il n’y a aucune vision transversale, par exemple la Province s’occupe des personnes handicapées et de l’enseignement ordinaire, sauf qu’ils ne font pas mention de ponts entre ces deux pôles pourtant complémentaires, explique Philippe Lesne, chef de groupe Ecolo à la Province de Hainaut. Une des analyses, c’est que la majorité a simplement repris la note des services, qui relate ce qui est fait, plutôt que d’établir une vision politique qui pourrait être portée."

Et à la suite de cela, Ecolo se dit "frustré" : ils accusent la majorité PS-MR d’être dans le constat et pas dans la vision. "On trouve que la province est un pouvoir politique inadéquat avec des personnes qui ne sont pas à la tête des communes alors qu’il y a des intercommunales, des zones de secours, etc. qui développent le territoire. On veut se recentrer sur les bassins de vie, plutôt qu’une province, pour avoir une continuité du niveau communal. Mais les missions de la province sont importantes et en attendant il faut avancer, même si le contexte n’est pas parfait."

Pour les verts , à l’heure actuelle, "ça manque de souffle et de projets politiques". Philippe Lesne a plaidé, lors du vote du 22 janvier dans l’hémicycle, qu’il y a "des villes et des communes sur le territoire qui se projettent dans 15-20 ans pour porter des projets solides, et on ne retrouve rien de tout cela à la province".

Il va sans dire que la majorité PS-MR n’est pas d’accord avec ce point de vue ( cf. l’interview du socialiste Serge Hustache ci-dessus). Le vote de la note de politique générale s’est effectué majorité (PS-MR) contre opposition (CDH-PTB-Ecolo).





NdlR: vous pouvez lire l'interview de Serge Hustache (PS) répondant aux critiques des verts sur le site de la DH