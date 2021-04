On a déjà parlé à plusieurs reprises de Frank L., ce Binchois qui a la fâcheuse tendance d'appeler les numéros d'urgence dès qu'il a bu.

En avril 2018, il avait appelé près de trente fois en deux heures le 100, en se présentant comme Dark Vador ou le Capitaine Flam. En janvier 2019, il avait recommencé. Il avait été condamné à un an de prison, avec un sursis probatoire de 5 ans. Mais un mois après, il récidivait : en juillet 2019 puis en octobre, il a encore appelé à de nombreuses reprises les numéros d'urgence de la police, sans enfiler de costume cette fois.

Le tribunal a décidé de lui accorder une dernière chance, en lui donnant à nouveau un an de prison avec un nouveau sursis probatoire de cinq ans. Il devra mettre fin à toute consommation d'alcool et fréquenter assidûment les Alcooliques Anonymes. Pour motiver son jugement, le tribunal a noté l'alcoolisme prépondérant dans sa vie, mais note une amélioration depuis 2019 : la consommation d'alcool semble avoir baissé, les appels au 100 ne se sont plus reproduits, et Frank a été engagé comme cuisinier par le CPAS sous un contrat Article 60.