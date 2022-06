Dans la nuit de lundi à mardi, vers 2 heures du matin, un jeune homme au volant de sa Golf fonçait apparemment à toute vitesse dans le village de Wanfercée-Baulet (Fleurus). Dans la rue de la Chapelle, il a glissé sur une plaque d'égout, faisant un "tout-droit" pour violemment percuter une cabine électrique.

Endommagée, la cabine a arrêté d'envoyer du courant dans une centaine de maisons au moins. Heureusement, le véhicule et son conducteur n'ont pas été électrifiés ou électrocutés. Mais après l'accident, le jeune homme a tenté de faire une marche arrière pour se dégager et prendre la fuite: endommagée, sa Golf s'est arrêtée quelques mètres plus loin.

© FVH

La police locale de la zone Brunau, envoyée sur place, fait mention d'une rébellion d'après notre correspondant: menotté et ramené au poste, le conducteur ne semble pas sous influence mais plutôt en état de détresse.

© FVH

Toujours est-il que pour sécuriser les lieux, les pompiers de Jumet ainsi que plusieurs équipes des services du gestionnaire du réseau Ores ont dû intervenir. L'huile du transformateur de la cabine commençait à bouillir et prendre feu. Un groupe électrogène a été installé, d'après le site du gestionnaire de réseau de distribution, qui restera en place jusqu'au 12 juin pour approvisionner les maisons en électricité le temps que les réparations nécessaires puissent se faire.

© FVH

Le dépanneur Montebello a été requis sur place pour enlever la Golf accidentée, hors d'état de circuler.