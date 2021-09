Le retour au présentiel prend une forme particulière au Petit Théâtre de la Ruelle à Lodelinsart : il marque carrément les retrouvailles des comédiens avec le public, après plusieurs mois de rupture. La nouvelle saison redémarre ce vendredi avec un spectacle savoureux : « Calamity job » de Jacques Chambon, une comédie féroce sur les effets toxiques de la mondialisation.

L’auteur que d'aucuns connaissent par la série devenue culte Kaamelott (il y incarne Merlin) s'en prend ici au monde du travail et brosse un portrait sans concession de la vie de bureau, appuyant bien fort là où ça fait mal. Ils sont trois, Martine, la petite employée de bureau effacée, Chastaing, le « manager intermédiaire » et Favreau, le patron et liquidateur en chef. Ce qui s'annonçait comme une journée ordinaire va se muer en huis clos explosif.

Le temps de planter les personnages, voilà que la machine s'emballe quand Martine apprend son licenciement, à moins d'accepter un poste de femme de ménage au fin fond de la Roumanie à 300 euros par mois La timide employée de bureau mal fagotée va opérer une métamorphose et régler ses comptes avec ces deux machos vulgaires et pitoyables.

Dans une mise en scène de Victor Scheffer, Agnes Pintadosi, Jacques Dutrifoy et Jacques Delmeire s’abandonnent à un véritable jeu de massacre. Un spectacle d’une redoutable et impitoyable efficacité, agrémenté de dialogues dignes de Michel Audiard.

C’est du 1er au 17 octobre au petit théâtre de la Ruelle, rue des Platicheux à Lodelinsart.

Représentations les vendredis et samedis à 20h, les dimanches 16h. Une séance supplémentaire a été programmée le jeudi 14 octobre à 20h. Infos et rés : 0474/388.032