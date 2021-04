Le 28 avril, c’est la journée mondiale de la Sécurité et de la Santé du Travail. Elle est consacrée à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Tous les membres de Belgian Waste-to-Energy (BW2E) participent à une action commune. Ils exigent une attention particulière pour la sécurité sur le quai de décharge et dans le hall de décharge. L’objectif est de sensibiliser encore davantage les travailleurs internes et ceux qui livrent des déchets à l’importance d’un comportement respectueux des mesures de sécurité. BW2E collabore avec Denuo, la fédération belge du secteur des déchets et du recyclage.

Lors de cette journée, chaque chauffeur de camion qui livre des déchets sera observé par un travailleur du site qui évaluera dans quelle mesure son comportement respecte les règles de sécurité. Sur la base d’un dépliant ludique, il est précisé quels aspects du comportement étaient bons et quels sont les points à améliorer. Les personnes faisant un "sans faute" recevront un petit cadeau en récompense. Ceux qui n’étaient pas encore en ordre découvriront comment ils peuvent faire mieux à l’avenir.