Pour parler aux jeunes, rien de tel que le langage des jeunes. Avec la Fondation pour l’enseignement et la delivery unit du plan Catch, la cité des métiers de Charleroi a eu l’idée de recourir aux services d’un youtubeur prisé par les ados - Abdel en vrai - afin de réaliser des clips de promotion des métiers de l’industrie. Juste avant le premier confinement du printemps 2020, l’influenceur a accompagné un groupe d’une quinzaine d’étudiants sur des sites d’exploitation d’entreprises de pointe de Charleroi : Industeel qui produit des aciers spéciaux utilisés notamment pour la fabrication d’éléments d’éoliennes, la Sonaca qui fournit à des constructeurs aéronautiques comme Airbus les bords d’attaque d’ailes des avions et Alstom, leader mondial de la signalisation ferroviaire.

Les tournages ont alimenté deux vidéos récemment mises en ligne et partagées sur les réseaux sociaux. Abdel en vrai y valorise les professions technologiques. Plus que de films de sensibilisation, il s’agit de véritables appels à l’action. Les contenus renvoient en effet à deux portails d’information, d’une part www.monoecolemonmetier.cfwb.be qui présente l’offre d’enseignement qualifiant en fédération Wallonie-Bruxelles, d’autre part www.miti.be, pour entrer en contact avec un conseiller d’orientation d’une des quatre cités des métiers francophones.

"Poser un choix conscient et positif d’orientation professionnelle à 14 - 15 ans est un moment déterminant et délicat qui nécessite un accompagnement adéquat", constate Olivier Marchal, directeur de la cité des métiers de Charleroi. "L’enseignement qualifiant est trop souvent vu comme une filière de relégation. Or, cette filière peut mener à des métiers prisés et recherchés." La crise sanitaire a sensiblement réduit le nombre d’inscriptions dans les écoles techniques et professionnelles. Cette campagne inédite entend inverser la tendance. C’est d’autant plus nécessaire que selon l’OCDE, les jeunes restent focalisés sur une dizaine de professions dont une seule concerne le secteur industriel : celle d’ingénieur.