C’est une nouveauté sur les territoires des communes d’Aiseau-Presles et de Farciennes. Le mercredi 11 mai, dès 9 h, les habitants des rues Cité Baron Carlo Henin, François Dimanche et de Tergnée sont invités à donner un coup de balai dans leur quartier pour le rendre – encore - plus agréable et convivial.