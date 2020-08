La Ville de Charleroi a ouvert lundi soir un numéro d'urgence gratuit, le, pour les personnes âgées ou ayant besoin d'assistance. Les Carolos abonnés à Be-Alert en ont été informés par SMS lundi soir.

"Les fortes températures de même que le risque de fortes concentrations d’ozones restant présents dans le courant des jours à venir, les citoyens sont appelés à la plus grande prudence en cette période" note la Ville dans un communiqué.

Le numéro gratuit, avec le concours du CPAS, est ouvert de 8h30 à 16h30 à destination des personnes âgées et/ou isolées pour toute demande d'assistance urgente non-vitale (en cas de danger vital, contactez le 112). Il sera maintenu actif aussi longtemps que la phase d'alerte déclenchée par les autorités le 8 août dernier.

"Par ailleurs, Le premier conseil de prudence étant une hydratation suffisante, la Ville a également fait acheminer de l’eau vers le Relais social et vers le centre d’accueil de jour pour assurer un accès à l’eau potable au public le plus précarisé. En cette période particulière d’épidémie de Covid-19, les autorités rappellent que le port du masque reste obligatoire partout à Charleroi. Le masque ne peut pas être mouillé et doit donc être changé plus souvent."

Les mesures de précaution à appliquer en cas de fortes chaleur et de pic d'ozone peuvent être retrouvées sur le site https://www.belgium.be/fr/sante/risques_pour_la_sante/risques_climatiques/ozone_et_chaleur