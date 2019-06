Ce week-end s’annonce encore très chaud, on vous a donc concocté le top des lieux où se baigner dans la région. Eh oui, pas besoin d’aller jusqu’à la mer pour se rafraîchir. Autant gagner du temps et profiter des paysages que notre région peut nous offrir. Après une longue semaine enfermée dans un bureau à l’écart de tout rayon de soleil, il est temps ce week-end de faire un petit plouf en toute sécurité.

Pour les Carolos, le centre de délassement de Marcinelle propose une piscine de 50 mètres en plein air : Charleroi-les-bains. En fait, c’est quatre bassins avec de l’espace autour pour y installer sa serviette pour bronzer entre deux plongeons. La piscine est ouverte tous les jours de 10 h 30 à 19 h jusqu’au 31 août. Pour les chanceux en congé la semaine prochaine, il sera encore temps d’en profiter.

À quelques kilomètres au-dessus de Charleroi, à Godarville, il y a le lac de Claire-Fontaine. On y retrouve un point d’eau, une plage et des toboggans ! Le Domaine est ouvert tous les jours durant tout l’été, un endroit exceptionnel pour les enfants.

Le top des lieux de baignades chez nous, c’est bien sûr les lacs de l’Eau d’Heure à Froidchapelle. Le site est composé de 5 lacs, mais seulement deux sont autorisés à la baignade : le lac de la Plate Taille et le lac de Falemprise. L’eau est d’excellente qualité, l’espace est très grand et des maîtres-nageurs sont présents en cas de problème. Les lacs de l’Eau d’Heure offrent un paysage époustouflant et permettent de se poser entre amis ou en famille. Baignade, restauration, bar, ou simplement un lieu où profiter du soleil.