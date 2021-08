Pour la rentrée scolaire, le ville de Charleroi veut mettre les petit plats dans les grands par le biais de son échevinat de l'Enseignement. Une des grandes préoccupations est, bien entendu la réussite scolaire de élèves et cela passe par une bonne alimentation.

Cette rentrée est donc placée sous le signe de l'encadrement et des conseils alimentaires. Que ce soit dans l'élaboration de ses diners complets ou pour les repas tartines plusieurs choses ont été mises en place. Tout d'abord, il y a l'externalisation des repas complets depuis 2019. Cette tâche confiée, après l'obtention du marché, à Sodexo doit répondre à plusieurs impératifs permettant d'aider les enfants et les familles à avoir de bons réflexes alimentaires. "Il est important pour nous d'aider les enfants et les familles en prodiguant de bons conseils et en veillant à leur portefeuille. Nous avons donné plusieurs consignes dans ce sens. Tous les plats sont préparés selon les recommandations du Plan national Nutrition Santé mis au point pour la Belgique. Nous veillons a ce que le rythme des saisons soit respecté, que les producteurs locaux soient mis en avant en diminuant l' empreinte hydrique et carbone," explique Julie Patte, échevine de l'Enseignement. Tout cela se fait avec des contrôles de qualité via une diététicienne qui rencontre régulièrement les fournisseurs et autres acteurs.

Afin de faire tâche d'huile auprès des familles, ce sont les élèves qui sont directement conscientisés. Des documents expliquant les bons réflexes sont remis en début d'année. Des initiatives qui ne mangent pas de pain sont aussi mises en avant comme la consommation de soupe dans les établissements scolaires souhaitant adhérer au projet. "Les potages sont élaborés avec des quantités de légumes qui assurent une fraîcheur et une saveur à assimiler à un potage maison."

Avec le développement de la ceinture alimentaire du grand Charleroi et l'arrivée de la "cantine publique" de l'ISPPC, la ville souhaite acquérir une certaine autonomie.

Pour ce qui est de l'aspect financier le cabinet de l'enseignement travaille constamment à la recherche de subsides permettant diminuer les coûts pour les familles et la ville. "Nous allons chercher des subsides auprès de l'Europe, de la Région et de la Fédération. Nous proposons à de écoles de poser leur candidature afin de pouvoir en bénéficier. Ce cette manière, les écoles situées dans des zones où l'indice socio-économique est faible peuvent avoir les meilleurs chances pour leurs élèves."

En ce qui concerne les prix, il faut compter 0,50 cents pour un potage en primaire, 0,40 en maternelle. Le prix des repas va de 3,20 euros à 4 euros pour les adultes.

Pour ce qui est des tartines, une campagne de sensibilisation va aussi démarrer prochainement. "Nous voulons informer les familles que certains produits ne sont pas les meilleurs pour la concentration des élèves. Parfois ils sont même encore plus chers qu'une simple bonne tranche de pain avec du fromage sans compter les déchets. A ce titre nous avons offert des boîtes à tartines et des gourdes aux élèves."

L'aspect alimentaire n'est pas la seule adaptation à réaliser. "Nous devons être aux côtés des enseignants et des accueillants extrascolaires. Par exemple pour réchauffer de la soupe il faut du matériel mais aussi une puissance électrique en accord. Il est donc nécessaire que nos services mettent tout cela en conformité."

Pour l'échevine, les repas scolaires de qualité sont aussi l'assurance de savoir que certains enfants auront un repas correct dans la journée. Pour preuve, grâce au projet « Gratuité des repas en maternelle », de 450 repas, on est passé à 750.