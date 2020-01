Sur le territoire de Fontaine-l'Evêque, dans le sens Heppignies vers Gouy, un carambolage impliquant 7 véhicules s'est produit. Pompiers, ambulances et SMUR ont été dépêchés sur les lieux parce qu'on signalait des personnes coincées dans leur véhicule. Heureusement, l'accident n'a fait que deux blessés légers.

La circulation, par contre, a été totalement bloquée jusqu'à 8 heures du matin. Une centaine de voitures étaient à l'arrêt complet, alors que le reste de la circulation était déviée par Fontaine-l'Evêque. Il a fallu sept dépanneuses pour enlever les véhicules impliqués dans l'accident. © FVH © FVH