Vers 8h50, un accident s'est produit sur la E42 dans le sens Namur vers Mons entre trois semi-remorques. Le dernier camion de la file s'est encastré dans la remorque du deuxième, violemment, signale notre correspondant sur place.

Les pompiers de Jumet ont dû rentrer par la remorque pour désincarcérer le chauffeur, qui a été emmené en ambulance.

© FVH

Les pompiers de la zone Hainaut-Est, le SPW, un SMUR, une ambulance et une équipe des WPR (police de la route) sont sur place. Une seule bande de circulation est ouverte à l'heure d'écrire ces lignes, ce qui cause plus de 8 kilomètres de bouchons, jusqu'à la A54 et l'échangeur de Thiméon.

L'accident s'est produit à la fin des travaux du premier chantier, au même endroit que la semaine passée quand deux camions étaient entrés en collision.