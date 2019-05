La cabine du camion roumain a été réduite en pièce et, sous le choc, le camion français est allé percuter le berme centrale. Le chauffeur français est blessé. Le Roumain est décédé.





L'accident cause de nombreux ralentissements: sur Inforoutes, le CIC Hainaut parle de 30 minutes de temps de parcours supplémentaire et 3 km de files. Une déviation à été mise en place par le R3 à Gouy, mais le site conseille d'emprunter le R3 à hauteur de Heppignies direction Gouy et pour rejoindre la E42 vers Mons à hauteur de l'échangeur de Gouy-lez-Pieton.

© FVH



Sur place ont été envoyés les pompiers de Marcinelle pour procéder à deux désincarcérations. Deux ambulances et un SMUR ont également été dépêchés. Il a fallu faire appel à la Protection Civile à cause des débris et du mazout répandu sur la chaussée.