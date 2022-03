Carlo, 59 ans, et son ex-compagne Laurence ont comparu ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour des faits de mœurs. Ce qui est reproché concerne des attouchements ainsi que des viols infligés à plusieurs jeunes filles de l'entourage du couple.

D'après une première explication les faits remonteraient à 2006 sur la jeune Marie (nom d'emprunt) fille de Laurence alors âgée de 7 ans et auraient continués jusque son adolescence. Trois autres jeunes filles l'accusent aussi de ces mêmes faits. D'après elles, Carlo avait pris l'habitude de les inviter dans son lit alors que Laurence était occupée à préparer le petit déjeuner au rez-de-chaussée et donc n'aurait rien vu des agissements de son compagnon. Il aurait également rejoint les jeunes filles, dont sa belle-fille et la sœur de celle-ci alors qu'elles dormaient dans une autre chambre de la même maison. Une des jeunes filles avait alors alerté sa mère qui ne l'aurait pas crue. Les confidences ont été faites à la sœur du prévenu qui elle-même se dit victime de viol de son frère alors qu'elle n'avait que 5-6 ans et lui 15-16 ans. L'histoire en serait resté là bien que les actes d'attouchements se seraient poursuivis. Par la suite, Carlo a même attendu que Marie ait ses 18 ans pour entretenir avec elle des relations intimes consenties... donnant naissance à un petit garçon.

Bien que le procureur du Roi ait énuméré tous les faits reprochés au couple et demandé 10 ans d'emprisonnement pour Carlo et 5 ans pour Laurence, le couple n'a, à aucun moment, reconnu les accusations face au juge. "Elles se sont servies de ce que je leur avait déjà raconté mon passé," avance Carlo.

La défense de son côté a tenté de démontrer que les jeunes filles s'étaient liguées afin de faire accuser Carlo, déjà connu de la justice pour avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 13 ans. Dans sa plaidoirie, la conseillère de Carlo s'est évertuée à démontrer, en retraçant le fil des différentes accusations, que les témoignages n'étaient que mensonges. "Les versions des filles changent suivant qu'elles soient témoins ou présumées victimes. Plusieurs fois entendues, elles ont déclaré que tout allait bien et une fois qu'un événement ou une discussion se passait avec Carlo elles changeaient de version pour l'accuser. Les services d'aides à la jeunesse n'ont d'ailleurs pas été plus loin. Le milieu dans lequel se déroule les supposés faits est tout aussi particulier. Les gens se parlent puis ne se parlent plus. Une fois c'est avec l'un puis une fois c'est avec l'autre."

La relation entre Carlo et sa belle-fille est également pointée du doigt. Quand l'ex-compagne est interrogée sur le fait qu'elle soit partie, Laurence explique simplement "s'être effacée face à le relation de son compagnon et de sa propre fille."

Au terme d'un long débat, la conseillère de Carlo a demandé que son client soit acquitté pour certaines affaires ou qu'un non lieu soit prononcé pour d'autres. Jugement le 6 avril.