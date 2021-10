Carlo n’est pas le premier prévenu à prendre à la légère l’engagement, le contrat, qu’il passe avec la justice. En mai 2017, ce dernier a eu une chance de la Cour d’appel de Mons d’échapper à une peine de 18 mois de prison. Pour ce faire, il devait respecter les diverses conditions de son sursis probatoire de 5 ans. Mais quatre ans après, Carlo n’a rien respecté.

D’après un rapport de la commission de probation, le prévenu ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés par son assistante de justice. Ce que Carlo admet. « J’étais en soin à ce moment-là. Je ne savais pas m’y rendre », explique-t-il. Si ce dernier était soigné, c’est parce qu’il avait replongé dans la cocaïne à la suite d’une séparation douloureuse. « Mais il n’y avait pas de conditions pour la drogue », signale Carlo.

Que cela lui serve de leçon pour la prochaine fois, mais consommer de la drogue est une infraction. Et quand on sait que l’une des trois conditions légales, lorsqu’on obtient une mesure probatoire, est de ne plus commettre d’infraction, Carlo était donc bien en infraction.

La révocation du sursis probatoire est requise par le parquet. Jugement dans un mois.