Les Géants font partie du folklore carolo, c'est la tradition. A chaque carnaval, ils sont de sortie pour accompagner le cortège. Mais cette année, certains d'entre eux ne pourront pas se joindre à la fête : ils sont en trop mauvais état.

Une réflexion est en cours avec l'échevinat des Fêtes et du Folklore pour trouver une solution à ce problème, explique-t-on à l'asbl Folklore et Traditions de Charleroi.

Les plus vieux Géants ont été créés en 1934 et commencent à accuser leur âge. A tel point que les plus abîmés ne seront pas de sortie pour l'édition 2020 du Carnaval : soit leur bois est vermoulu, soit leur carton est déchiré ou encore les tissus ont fait leur temps.

Il y a 10 Géants en tout. D’jean et D’jène, le premier couple, ont vu le jour en 1934. Puis après l'entre-deux-guerres, ils ont été rejoints par de nouveaux membres de la famille, en 1957. Julia est la dernière née : jeune et tatouée, elle a rejoint le cortège en 2016.