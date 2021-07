Depuis la crise sanitaire beaucoup de personnes se sont mises à la couture. Dans un premier temps, elles ont confectionné des masques. Ensuite, elles ont continué à coudre. Toutefois, d’autres personnes comme Caroline Calay, la gérante de la boutique Caroléon, située à la rue de l’Ange à Marcinelle, ont toujours voué une passion pour l’art de manière générale. "J’ai cette passion, depuis que je suis toute petite. Je me souviens, j’ai fait un crocodile avec une boite à chaussures . Avec des LEGO, j’avais construit des personnages. J’ai toujours dessiné", se remémore-t-elle.

Cette diplômée d’un master en art plastique des Beaux-Arts de Bruxelles a ouvert, avec le soutien de son mari, Jean-Michel, son magasin, Caroléon, il y a maintenant deux mois. Le concept est simple : "C’est une boutique et en même temps un atelier ouvert à tout projet créatif. Les gens pourront réaliser les idées qu’ils ont dans leur tête". Justement, cette nouvelle enseigne carolo a pour logo un caméléon pour montrer la diversité des matières artistiques.

De plus, les cosplayers commencent à connaître la boutique de Caroline. "On s’adapte à la demande de la personne. Cela peut être de la réparation comme de la création. Chaque personne vient avec une commande qui la touche personnellement. J’ai réalisé, il n’y a pas si longtemps une peinture, des portraits. Une institutrice maternelle m’a aussi demandé de réaliser des petits projets pour ses élèves pour apprendre à compter par exemple, etc. C’est des créations différentes mais qui sont chouettes à entreprendre car ce sont des défis. Je dois réfléchir à comment mettre le projet en musique", déclare enthousiasment la gérante. A Charleroi, cet univers de cosplay mais également le monde artistique de façon générale émerge petit à petit. L’objectif de Caroline et de Jean-Michel serait de créer un réseau où tout le monde échangerait et partagerait leurs savoir-faire.

© Della Mora

Pour les ateliers, les personnes peuvent venir de 8h30 à 18h00, pour pratiquer l'activité qu'elles souhaitent. Elles pourront se fournir en matériel sur place. Des ateliers à thèmes seront également prévus sur base de référendums sur la page Facebook de Caroléon . Un webshop est également en cours de création.