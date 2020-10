Sur Facebook, Caroline Taquin a partagé un message sur son état de santé.note-elle.

"Le peu de contacts que je maintenais sera encore plus restreint. Le virus est partout et se propage très vite ! Je reste disponible pour les citoyens, la commune et le fédéral durant la quarantaine prolongée . Si la forme n’est pas grave , je suis KO et j’ai du mal à me remettre sur pieds ... NON les amis ce n’est pas une simple grippe", ajoute la bourgmestre. "Merci aux médecins , au personnel des soins de santé soumis à lourde épreuve pour leur disponibilité dans une situation très compliquée et au centre de testing complètement débordé et pourtant accueillant et rassurant. Merci aux personnes qui me soutiennent dans la suivi de la crise au quotidien depuis mars. Protégez-vous ... Protégez les autres"