Grâce aux contributions des graffeurs, le centre-ville s’est lentement mué en galerie d’art à ciel ouvert. La Maison du Tourisme de Charleroi métropole a décidé d’en faire une nouveauté de sa haute saison. Elle a retenu 19 œuvres qui constituent les spots d’un parcours inédit de près de 5 kilomètres. Au départ de la gare du sud, ce circuit va de réalisations en réalisations à la ville basse et à la ville haute. "Fresques murales, sculptures et éléments de mobilier, cabines électriques customisées, mur d’expression libre, notre choix s’est porté sur une grande diversité de réalisations et de supports", explique la directrice de la Maison du Tourisme Valérie Demanet. La plupart des œuvres ont été conçues dans le cadre des festivals "Urban Dream" et Asphalte, à la fois par des maisons de jeunes, des artistes reconnus localement comme El Nino (auquel le BPS22 consacre en ce moment une exposition) et des références internationales tels les américains Maya Hayuk ou Steve Powers… Le parcours est repris sur une carte promenade. Chaque œuvre donne lieu à une courte présentation et un QR code qui ouvre l’accès à des « bonus » (pages d’instagram, vidéos, photos d’artistes). "Nous avons planché sur un produit simple et accessible à tous types de touristes, de l’individuel aux groupes en passant par les familles", enchaîne l’échevin du Tourisme Thomas Parmentier. "Chacun peut ainsi vivre l’expérience à son rythme et selon ses envies. C’est une invitation à repartir à la découverte de ce que nous ne voyons ou ne remarquons plus. La pandémie nous l’a appris : les gens ne veulent plus dépendre de tiers ou d’horaires pour pratiquer leurs activités. Et ce parcours le leur permet : ils en ont la maitrise totale, sans guides et sans horaires ! Dans les mois à venir, nous allons étoffer cette offre en partenariat avec d’autres communes. Je pense notamment à un street art tour étendu, sur le territoire métropolitain."

En dehors de la version papier disponible gratuitement sur demande au siège de la maison du Tourisme (place Charles II, 20), la carte-promenade est accessible sur le site internet cm-tourisme.be. "Nous allons prochainement mettre en ligne des traductions anglaises et néerlandaises pour nos visiteurs étrangers", ajoute-t-il. Si le mouvement Graffiti est apparu dans les années 60 à Philadelphie aux Etats Unis, il s’est propagé à d’autres villes américaines et a intégré de nombreuses techniques, du pochoir jusqu’au sticker en passant par l’affichage, le collage ou la mosaïque. A Charleroi, il s’est invité dans l’espace urbain fin des années 80 : c’est l’époque à laquelle des artistes ont investi les installations inachevées du métro sur la ligne Est. Depuis 2002, la ville s’est placée sur la carte internationale du Street art grâce à l’organisation de festivals internationaux. Dix ans plus tard, la biennale de l’art urbain en a fait un musée à ciel ouvert. Un musée dont les collections évoluent et s’enrichissent sans cesse ! Tentez l’aventure près de chez vous…

Infos : cm-tourisme.be