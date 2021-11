Carolotopia, le festival de la Transition Ecologique, se tiendra pour la première fois cette année à Charleroi Danse ce samedi 13 novembre 2021. Organisé par le cabinet de l'échevin de la transition écologique Xavier Desgain (Ecolo), le festival se présente vert, durable et solidaire.

"Carolotopia, c’est un festival de la transition écologique et solidaire, à destination des citoyen.ne.s qui souhaitent s’inspirer, échanger et agir pour un monde plus durable, juste et solidaire, en mettant en lumière les acteurs locaux de transition. Village des possibles, ateliers pratiques et de réflexion, conférence, spectacles, films inspirants, visites de terrain… autant de formats qui permettront aux participant.e.s de découvrir ou approfondir des pistes d’action pour le monde de demain", précise le flyers qui annonce l'événement.

Jardins partagés à visiter, stands axés projets et rencontres, atelier pour préparer soi-même ses produits d'entretien et cosmétiques, ... on notera aussi la participation de Jonathan Bradfer, reporter "positif", qui viendra présenter des projets durables, et de Rob Hopkins, fondateur du Mouvement de la Transition, qui parlera de l'importance de l'imagination pour créer le futur.

> De 10 à 21h, à Charleroi Danse (Boulevard Mayence, 65c, 6000 Charleroi). Entrée gratuite, présentation du CST - Covid Safe Ticket - obligatoire. Programme détaillé sur https://www.charleroi.be/agenda/carolotopia-un-festival-de-la-transition-ecologique