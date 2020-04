Pour survivre à la crise du coronavirus, les entreprises doivent parfois s'adapter: c'est le cas de XLG Caromaintenance, où un tiers des employés et ouvriers ont été mis au chômage technique, qui s'est lancé dans la désinfection.

XLG Caromaintenance, c'est une boîte du zoning de Jumet qui proposait des services aux entreprises avant la crise. Pendant la crise, avec la désinfection, c'est pareil : "on ne vend pas la machine, on vend notre service de désinfection", note Adnan Uzun, l'administrateur-délégué de cette entreprise belge. "Plus précisément de la désinfection par nébulisation, avec un produit biodégradable, utilisé dans les hôpitaux notamment du groupe Jolimont pour leurs urgences et leurs ambulances. Ca fonctionne en envoyant un mélange d'eau et de produit en petites particules de dix microns à peine dans l'air pour totalement désinfecter des pièces."

Ils ont déjà trouvé des clients chez les industriels de la région, pour les vestiaires et les sanitaires qui requièrent parfois une désinfection quotidienne. Pour d'autres clients, des bureaux notamment, c'est une à deux fois par semaine. Une maison de repos vient aussi de faire appel à eux, pour désinfecter deux chambres de résidents, hospitalisés pour cause de Covid-19.

"C'était une activité accessoire, on désinfectait par exemple des pièces de maison où un cadavre avait été retrouvé. Mais depuis le confinement, c'est une activité qui est devenue importante", note l'administrateur-délégué. "Sur nos trois cents emplois, on a encore 200 personnes qui personnes qui travaillent ici, notamment dans la désinfection. Nombre de nos collaborateurs ont été formés spécifiquement pour l'occasion."