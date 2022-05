Si, grâce au projet de Younited Belgium via la Younited Cup, le côté sportif requiert autant de rigueur que le côté insertion socio-professionnelle, les exemples de réussites sont encourageants. "Plusieurs joueurs ont réussi leur insertion. Citons par exemple l'un d'entre eux qui a réussi à trouver un projet de vie en trouvant un travail à la Ressourcerie et un autre jeune, Doubaye Diabaté, issu d'un centre d'accueil pour réfugiés a quant à lui trouvé une place de joueur dans l'équipe de foot d'Erpion qui l'a aidé à trouver un logement et un travail," explique Frédéric Lenoble, éducateur au Pôle sport pour tous. L’équipe Younited de Charleroi est une collaboration entre le Royal Charleroi Sporting Club et le service Sport Pour Tous de la ville de Charleroi. Les joueurs sont issus de différentes associations locales telles que : Passage 44, les services d’insertion du CPAS, …