C’est une lettre anonyme qui a mis la police judiciaire de Bruxelles en éveil, en mars 2019. Les agents ont ainsi appris, par la missive, qu’une société qui organisait des voyages en car Bruxelles-Casablanca importait régulièrement des centaines de kilos de résine de cannabis. Les noms de la firme et des deux patrons étaient révélés par l’informateur anonyme. La PJ a pris l’affaire au sérieux et a mis en place les fameuses MPR, les méthodes particulières de recherche.

Ainsi, les téléphones de ces deux gérants belgo-marocains ont été placés sous écoute et avec fruit. En effet, les enquêteurs vont apprendre qu’un car en provenance de Casablanca, allait arriver avec, à son bord, des " gâteaux marocains "… Dans les jours qui précèdent le retour du car dans notre capitale, les échanges de coups de fil avec les deux chauffeurs pleuvent, ainsi que les SMS. Il y a de l’inquiétude dans l’air, parce qu’il s’agit d’abord d’assurer la descente des passagers à Bruxelles-Midi et ensuite de repartir vers un entrepôt, près du canal, pour décharger les "gâteaux".

En plus des écoutes, des observations sont donc mises en place autour du siège effectif des sociétés commerciales qui organisent les voyages en car. Cet "espionnage" va s’étaler sur quelques jours et, enfin, une nuit, le car attendu arrive. Une trentaine de voyageurs en descendent et, une fois les formules de politesse accomplies, le véhicule s’en repart vers le canal. Il est pris en filature par les agents. Arrivés devant l’entrepôt, les deux chauffeurs l’ouvrent et s’y engagent, prenant évidemment la précaution de s’y enfermer. Aucun droit à l’erreur, se disent-ils. Trois heures plus tard, ils en sortent au volant d’une Citroën C3 Picasso banale mais ils ont à peine refermé la porte que les enquêteurs les alpaguent. Dans le coffre de la C3, le butin y est à peine dissimulé dans des cartons. On comptera près de 300 kg de cannabis!

La loi du silence… mais pas trop

Les chauffeurs observent, en théorie, la loi du silence pendant les interrogatoires séparés. Mais l’un d’eux obtient de parler d’homme à homme, hors audition. Et il balance tout. Il en est à son troisième voyage chargé de "h" et il est payé une misère par ses deux patrons. Chacune de ces navettes a rapporté le maximum de ce que peuvent contenir les fausses conduites d’aération, toujours autour de 300 kg.

À propos, qui a confectionné ces caches? Deux bricoleurs de Jumet qui font de tout un peu, dans la mécanique et la carrosserie. Malheureusement pour cet inculpé bavard, les policiers dressent un procès-verbal d’office, comme l’on dit dans le jargon judiciaire. Ce pévé sera joint au dossier…

Tout est dit, ou presque. Les deux gérants des entreprises de voyage sont arrêtés, comme les deux carrossiers de Jumet qui disposaient d’un énorme hangar où ils faisaient de tout un peu, comme a dit l’autre. Ils disposaient chacun aussi d’un casier judiciaire pour vol et recel. Au moment de leur interpellation, ils étaient occupés à maquiller une voiture volée!

Bilan des courses: les deux patrons écopent chacun de 7 ans secs et les chauffeurs en prennent l’un pour 4 ans sans davantage de sursis et l’autre, le bavard, de 3 ans ferme. Les bricoleurs dégustent de 40 mois chacun, ils n’avaient plus droit au sursis. Le tout devant la cour d’appel de Bruxelles.

Une enquête serait encore en cours au Maroc.