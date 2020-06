A El Maujone, une maison de quartier à Châtelet, on est agréé "école des devoirs". Si l'enseignement traditionnel a été suspendu en raison du Covid-19 pour reprendre le 4 mai, il en a été de même pour ces structures reconnues par l'ONE (Office national des naissances). Sauf que la reprise est très compliquée au vu des dispositions sécuritaires. "Nous nous sommes réunis, pour voir comment reprendre tout en respectant les consignes," explique Sarah Anciaux, coordinatrice. "Nous travaillons avec un public particulier tant chez les adultes que les enfants. Le premier jour, je devais déjà donner une gomme et un crayon à un élève. D'ordinaire nous accueillons 26 enfants mais il est clair que tous ne viennent plus pour le moment et le retard risque de s'accumuler."

Avec un public fragilisé ou d'origine étrangère, il n'est pas évident de donner des cours de qualité.