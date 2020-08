La crise Covid et la limitation des déplacements est une aubaine pour le tourisme de proximité et les activités en extérieur.

A Aiseau, il existe le réseau des Castors. Celui-ci regroupe des structures et activités pour la jeunesse comme des stages, un parc d'attraction et une maison de jeunes.

Situé le long de La Biesme, Castorland abrite dans un écrin de verdure une plaine de jeux comme il n'en existe pas dans les alentours. © NGOM (et au milieu du parc... La Biesme)

Sur une vaste étendue sécurisée, des modules de jeux accueillent les enfants dans des décors de bateaux pirates. Les plus grands ne sont pas en reste car ils ont à disposition leurs propres espaces pour se défouler sous le regard attentif des animateurs. © NGOM ( les modules sont accessibles aux enfants de 3 à 14 ans)

Même si les vacances scolaires sont toujours l'occasion pour le centre d'amusement d'organiser des stages et d'accueillir des résidents, l'internat ne se fait plus mais les portes restent grande ouverte les jours de semaines et les week-end.

La première impression quand on n'y est jamais venu c'est une impressions de tranquillité. L'entrée se fait par la cour d'une ferme et une fois qu'on entre dans Castorland on découvre des espaces de jeux adaptés aux petits comme aux plus grands. Bateaux, balançoires, toboggans,... tout y est réuni pour se déconnecter quelques heures. © NGOM

Les plus grands ont aussi un espace dédié. En effet, ils disposent non seulement d'installations sportives permettant les jeux de ballons comme le foot, le volley ou encore le basket mais il y a une piste d’athlétisme et un parcours Vita proposant différents exercices. © NGOM

Par mesure de précaution, il n'est pas possible de louer des gocarts ni de faire une initiation au poney. Il est toutefois possible de visiter le petit parc animalier composé de chèvres, moutons, canards et autres volailles.

Pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire et être reçu au mieux, il est obligatoire de réserver sa visite. Même si réserver à l'avance assure une place, il est tout à fait possible de réserver pour le jour même. 100 personnes sont autorisées à la fois. Le prix de l'entrée est de 5 euros par enfant et gratuit pour l'adulte accompagnant.

Réservation : http://www.castor.be/castorland/reservation