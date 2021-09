On était le 2 septembre 2016, peu après 7 heures du matin, à quelques journalistes présents devant les grilles de Caterpillar Gosselies. Sur le site, des ouvriers qui attendent, eux aussi : un conseil d’entreprise extraordinaire va commencer. Et ça sent mauvais, on s’attend à une nouvelle restructuration. Puis la nouvelle tombe, tranchante : l’usine va fermer. Complètement. Alors que 2 200 personnes y travaillent. Le site a ensuite été racheté par la Région wallonne pour l’euro symbolique… Et depuis, rien n’a changé.

En cinq ans, les négociations avec les Chinois de Thunder Power pour dédier une partie du site à la construction de voitures électriques n’ont rien donné. Aujourd’hui, elle est dans les choux : officiellement, le projet n’est pas mort, mais plus personne n’a de nouvelles depuis des mois.

L’autre piste, celle de la création d’un parc d’attractions Legoland, est toujours sur les rails. L’ouverture pourrait se faire en 2026, c’est la piste la plus avancée et qui est toujours poursuivie, nous confirme le cabinet du ministre Borsus. Mais il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir vu à Gosselies : on se souvient de la présentation en grande pompe de la Chloé, la voiture électrique qui allait sauver l’ex-site de Caterpillar, qui n’a finalement rien donné.

Pour l’instant, le site est entretenu et loué par la Soresic (alliance de Sogepa et Igretec). Des locataires temporaires occupent les lieux : un logisticien dans le Hall D, une société qui développe des prototypes dans un autre bâtiment, une autre entreprise dans les bureaux. Le parking a également servi à entreposer des voitures neuves et un centre de testing Covid avait été ouvert sur place, on s’en souvient.

Du côté d’Igretec, on nous signale que les études d’orientation et de caractérisation - notamment sur la dépollution à effectuer en fonction du projet de reprise retenu - arrivent à leur fin. C’est une procédure officielle nécessaire pour la revente du site, mais évidemment les travaux à effectuer ne seront pas les mêmes s’il s’agit de faire des logements, un parc d’attractions ou une usine. D’ailleurs, "la porte est toujours ouverte à d’autres projets de reprise", signale le cabinet Borsus.