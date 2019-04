Le Forem, la CSC et la FGTB ont établi le bilan des cellules de reconversion Caterpillar.



Pour rappel, le 2 septembre 2016, un conseil d'entreprise extraordinaire sur le site de Caterpillar Gosselies laisse penser qu'il y aura de nouvelles restructurations au sein de l'usine. Les 2.200 personnes qui y travaillent sont fébriles, et la nouvelle qui tombe est pire que prévue: l'usine ferme, complètement, et tout le monde est mis à la porte.

Des semaines de manifestations syndicales ont suivi, puis le politique s'en est mêlé, un accord a été trouvé avec les dirigeants de la firme américaine pour des compensations de départ et le rachat du site par la Région Wallonne pour 1 euro symbolique.

Mais ces 2.200 personnes se retrouvent, peu importent leurs compensations, sans emploi: le Forem entre dans la danse pour proposer des "cellules de reconversion", en partenariat avec les syndicats, pour former les travailleurs et les orienter vers un nouvel emploi.

1.850 personnes à "re-former"

Entre la fermeture de l'usine en septembre 2016 et la clôture des cellules de reconversion en avril 2019, 1.600 travailleurs de Caterpillar et 250 sous-traitants sont concernés par une reconversion. Les autres ont soit retrouvé directement un emploi, ou sont en incapacité ou RCC.

Les chiffres définitifs de ces reconversions viennent d'être annoncés: 63,8% des travailleurs de Caterpillar ont retrouvé un emploi, et 67,5% des sous-traitants. Soit approximativement 2 travailleurs sur 3.

La grande majorité des "ex-cat" ont retrouvé un CDI (69%), un intérim (13%) ou un CDD (14%) ailleurs. Le constat est un peu moins brillant chez les sous-traitants, qui ne sont que 40% à avoir retrouvé un CDI, alors que 34% sont aujourd'hui en intérim et 23% en CDD.

Les secteurs où ils ont retrouvé de l'emploi sont principalement l'industrie manufacturière (fromages, viandes, pommes de terre, pâtes et lasagnes, etc.), le transport (TEC, rail et privés), la santé (hôpitaux et services sociaux) et la construction.

Source: rapport du Forem, de la CSC et la FGTB © D.R.



Au total, près de la moitié des anciens travailleurs ont suivi une formation. Plus de 200 personnes sont toujours en formation pour des métiers en pénurie, tels que chauffeur poids lourd ou opérateur de production dans l'industrie chimique. Une petite cinquantaine d'ex-travailleurs se sont lancés comme indépendants à titre principal.