Catherine Jandrain, pouvez-vous expliquer l’origine de cette pièce?

Je l’ai écrite vers 2014, lorsque je vivais à Paris. J’ai d’abord écrit la première partie, ensuite j’ai ajouté les autres personnages et je l’ai mise dans un tiroir. Un jour, j’ai demandé à des professionnels de la lire et ils m’ont dit que c’était pas mal et que je devais la faire. Je l’ai jouée en 2018 au Comédie centrale, puis au Centre culturel de Presles. Nous avons été interrompus par la pandémie.