La Ville de Charleroi et l’asbl Charleroi centre ville ont lancé une plateforme pour soutenir les petits commerçants et les consommateurs. Baptisée Cbonpourlelocal, elle permet d’acheter des "bons d’achat" valables dans les commerces participants, et chaque bon vaut 20 % de plus que son prix d’achat.

Ainsi, en participant à hauteur de 12,50 €, 25 €, 50 € ou 100 €, vous recevrez des bons d’achat valant 15 €, 30 €, 60 € ou 120 €. À l’heure d’écrire ces lignes, on peut ainsi trouver des bons pour certains magasins locaux ou établissements Horeca tels que la Manufacture Urbaine, T-Shirt Mania, Livre ou Verre, les cafés Vanhove, au Pain Quotidien, au restaurant le Recommandé les savons de l’Art des Choix ou encore le magasin de vélos S Concept. Trente-sept enseignes participent pour l’instant, et d’autres - on l’imagine - s’y inscriront au fur et à mesure.

"Le client bénéficie de son côté d’une augmentation du pouvoir d’achat et marque son soutien aux commerçants de son choix", explique la Ville. Parce que oui, il faut d’abord choisir une boutique dans laquelle vous prévoyez de dépenser votre argent. Et l’intégralité de la somme est préversée au commerçant, qui n’attendra plus que vous veniez dépenser votre bon chez lui. Certains vous demanderont, du coup, de tout dépenser à la fois, d’autres vous feront un bon à valoir pour revenir finir la somme.

L’intérêt est de déjà pouvoir soutenir les commerçants qui vous tiennent à cœur, même s’ils n’ont pas encore rouvert.

Accédez à la plateforme en surfant sur cbonpourlelocal.be ou en allant à l’asbl Charleroi centre ville : boulevard Tirou, 17, du lundi au samedi de 10 à 18 heures, paiement en liquide ou carol’or uniquement.