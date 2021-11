La nouvelle vient de tomber: la Ville de Charleroi et son échevine du commerce Babette Jandrain (PS) lancent une dernière édition des bons "Cbonpourlelocal" pour les fêtes de fin d'années.

Pour rappel, il s'agit d'un concept né durant le Covid, qui prévoit des "bons d'achat" achetables via la plateforme web https://www.cbonpourlelocal.be/ ou dans l'asbl Charleroi Centre-Ville (boulevard Tirou, 17). Avec un twist: vous bénéficiez d'un bon qui a une valeur 20% plus élevée que le prix que vous l'achetez. Par exemple, un bon d'achat de 50€ en vaut 60 dans les magasins participants.

Les bons sont achetables par tranches de 12,50€, 25€, 50€ ou 100€, pour des valeurs de 15€, 30€, 60€ ou 120€. Sous forme de QR Code, le bon est scanné dans le magasin, et c'est réglé.

Une centaine de commerces et d'établissements Horeca acceptent les bons "Cbonpourlelocal". Depuis son lancement en avril 2020, la mesure de soutien et de relance dans le cadre de la pandémie a totalisé 7.555 bons d'achats, soit 513.875€ injectés dans les commerces carolos (donc un peu plus de 85.000€ d'aides publiques pour 428.000€ d'achats par des carolos).