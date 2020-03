Philippe Bouillon tient la librairie du Charnois, à Roux. Avec ses filles, il a lancé un appel aux dons pour acheter des feuilles-plastique afin de réaliser des visières de protection au FabLab, qui dispose d'imprimantes 3D.

En quelques jours, Philippe Bouillon a récolté 6.700 feuilles grâce aux dons des clients de librairie. "Je suis ensuite allé chercher les visières pour les apporter au Fablab, et eux s'occupent de fabriquer les masques", explique-t-il. "Et j'espère pouvoir retenter l'opération fin de semaine, mon fournisseur m'a dit qu'il aurait peut-être 10.000 feuilles, soit 100 paquets à 5€ pièce, de plus." Tout sera indiqué sur la page Facebook de la librairie du Charnois à Roux.

C'est après avoir visionné un reportage de la télévision locale Télésambre qu'il s'est dit qu'il pouvait participer à l'effort de guerre, pour fabriquer des visières à destination des hôpitaux. "Mes filles ont tout de suite décidé de tout filmer, et apparemment 24.000 personnes ont vu notre action, ce qui me met la larme à l’œil, moi qui n'y connais rien aux ordinateurs."

Le FabLab, de son côté, est ravi du coup de main : "Ça nous va droit au cœur, encore un énorme merci à vous toutes et tous. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ce soutien est énorme", peut-on voir sur les réseaux sociaux.