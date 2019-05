Malgré les injonctions de la police, il continuait à être menaçant.



Pierre M., 58 ans, est un militaire pensionné. Le 30 septembre 2017, le prévenu avait menacé à l'aide d'une arme la police, qui avait fait feu, le blessant à l’abdomen.

À Châtelineau, les services de secours recevaient un appel de détresse de l’épouse du prévenu. La femme expliquait que son mari voulait la tuer et qu’il cassait tout dans le domicile familial. Deux équipes de la police locale de Châtelet intervenaient sur place pour calmer la situation. Sous l’effet de l’alcool et des médicaments, Pierre M. sortait en slip dans la rue pour faire face et pointait deux policiers avec son pistolet à gaz. Les deux policiers faisaient feu et touchaient le prévenu à l’abdomen. Ce vendredi, l’homme reconnaît les faits : « J’étais pensionné depuis quelques mois et j’ai eu du mal à passer du système militaire à la vie sociale ».

Quinze mois d’emprisonnement requis

La substitute Stéphanie Dutrifoy condamne fermement le comportement du prévenu et requiert une peine de 15 mois de prison. Mais face à l’absence d’antécédent judiciaire, la substitute du procureur ne s’oppose pas à un sursis probatoire.

La défense a, quant à elle, plaidé une suspension probatoire avec des mesures fortes : « À la lecture du dossier, il est évident que mon client a du mal à passer à la vie de tous les jours. De plus, il a des penchants pour les boissons et médicaments. Il est parfaitement conscient qu’il doit être durement suivi par des spécialistes ». Jugement, le 14 juin prochain.