Difficile, au niveau communal, d'avoir un rôle dans une crise internationale. Ce genre de sujets se discutent à plus haute échelle. Pourtant, il y a des choses concrètes qui peuvent être faites, notamment au niveau de l'aide humanitaire ou de la coordination d'accueil de réfugiés. Sammy Mahdi, secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, a demandé lundi que les villes et communes fassent un état des lieux des accueils disponibles, un appel relayé par le gouverneur du Hainaut hier soir et ce matin.

Au niveau local, dans la région de Charleroi, plusieurs communes contactées commencent à mettre des choses sur la table.