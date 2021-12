C'est avec une joie non dissimulée que les responsables de la SPA de Charleroi accueilleront à nouveau ces vendredi 10 et samedi 11 décembre le public au sein des installations de la SPA de Charleroi.

Ce retour en "présentiel" est à nouveau l'occasion non seulement de se retrouver dans un esprit de Noël mais également l'opportunité d'adopter un petit compagnon. "Nous sommes heureux d'accueillir nos amis après avoir dû annuler bon nombre de nos animations en 2020. Malgré un soutien constat de nos sympathisants, nous constatons une baisse de tonnages en termes de dons," explique Franck Goffaux, le directeur du refuge pour animaux.

Dès ce vendredi, il sera possible de franchir les portes pour participer à la vie du centre animalier jusque 18h pour les visites aux animaux et 21h pour une nocturne un peu plus festive dans le respect des mesures sanitaires bien entendu.

Le rendez-vous de Noël est aussi l'occasion pour le directeur de dresser un bilan de l'année. "Nous craignions l'effet boomerang suite au grand nombre d'adoptions durant les confinements. Aujourd'hui notre site est rempli, d'animaux ne provenant pas des adoptions durant cette période et nous devons parfois refuser de recueillir les animaux abandonnés. Bien entendu nous acceptons les chiens trouvés. Nous comptons sur sur week-end pour qu'un maximum d'animaux soient adoptés." Au total, ce sont près de de 100 chiens et 200 chats qui occupent les loges.

Phénomène sans précédent, les animaux recueillis actuellement ne sont pas ceux adoptés durant les confinements. "Nous ne pouvons pas tout expliquer mais une piste serait le nombre d'élevages clandestins et les avis d'adoptions, pourtant illégaux, sur les réseaux sociaux."

Ce week-est est donc consacré aux réjouissances. Si le temps le permet, des promenades canines seront organisées le vendredi et le samedi. Il sera également possible de déposer un don pour les animaux au pied du sapin.

Sauf pour les visites aux animaux dans leurs loges, le CST est demandé.