Denis Alaime est le directeur de la section primaire de Sainte-Marie à Châtelet. À ce titre, il a organisé toute une semaine autour du bien-être des élèves 6e primaire au moment de passer leur CEB. Pour ce faire, le directeur veille à ce que les élèves déjeunent et se vide la tête avant de découvrir leur copie.

"Cette année, nous avons à gérer des problèmes de stress énormes au point qu’ils n’ont pas d’appétit et une élève était sur le point de s’évanouir. Trop, c’est trop ! Je trouve que la pression est intenable pour des enfants de cet âge-là. Ils ne sont pas en supérieur et subissent déjà une pression de tous les côtés. Les épreuves du CEB ne correspondent en rien au monde actuel. Il est important d’acquérir une bonne méthodologie et non un apprentissage complètement impersonnel", explique le directeur.

Son avis n'est pas isolé. La psychologue Marie-Jeanne Pétiniot, ex-professeur en psychopédagogie à la Haute École Albert Jacquard et fondatrice de l’Espace Pygmalion [...]