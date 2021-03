Pour la deuxième année consécutive, la Cavalcade de Châtelet, qui devait normalement se dérouler le dimanche des rameaux, n’aura pas lieu en raison de la crise sanitaire qui sévit toujours.

Toutefois, un projet "Ceci n’est pas une Cavalcade" a été lancé par l’ASBL Châtelet Centre-ville. Des sujets en bois qui représentent les différents groupes de ce folklore (les gilles, les écossais, les géants de Châtelet, etc.) vont égayer la vitrine du bâtiment "La Fiancée". De plus, des stickers, toujours à l’effigie de ces personnages sont collés aux fenêtres des cellules commerciales vides, mais aussi sur les vitrines des commerçants qui ont accepté de participer à cette action. "Ce projet est symbolique. Il s’agit de mettre à l’honneur ces différents groupes de la Cavalcade. Et faire passer le message que nous ne les oublions pas", explique Florence Lessire, la gestionnaire adjointe de l’ASBL Châtelet Centre-ville.

© Ngom

Au mois de mai, cette association proposera un autre projet sur le thème de la fleur. Encore une fois, les vitrines de certains commerces seront décorées sur base de thèmes floraux.