Ce jeudi matin, Cédric doit s’expliquer sur sept préventions : coups et blessures sur son épouse (avec laquelle une procédure de divorce a été lancée), menaces sur cette dernière et détention de plusieurs armes à feu, dont une Winchester et un Glock 19. Ces faits ont eu lieu à la même date, le 24 mars 2019, à Anderlues.

Au départ, si la police a été contrainte d’intervenir au domicile conjugal, c’est parce que Cédric a adopté une attitude des plus désagréables en se montrant violent vis-à-vis de Christine (prénom d'emprunt), son épouse. « Parce qu’il a pété les plombs ce jour-là », comme il l’explique face au tribunal correctionnel de Charleroi, Cédric a saisi la victime par les bras et la mâchoire. Comme si cela ne suffisait pas, le prévenu a également renversé la casserole contenant la nourriture du chien sur le lit, alors que sa future ex-épouse s’apprêtait à dormir… "D’après l’épouse, il l’a également menacé de la frapper avec cette casserole", confirme le substitut Bouilliez.

Une victime apeurée

Quand la police est intervenue sur place pour mettre fin à la scène de violence conjugale, ces derniers ont découvert plusieurs armes à feu. L’une d’entre elles ne se trouvait plus stockée à sa place habituelle. "Elle devait normalement se trouver en dessous de la table à chevet dans la chambre à coucher. La victime a fort logiquement craint pour elle", détaille le parquet. Cédric ne conteste pas la présence des armes. "J’utilise ces armes dans le cadre de mes loisirs et aussi afin de m’entraîner, car je suis instructeur de tir."

Le parquet, qui veut absolument mettre un terme à ce type de comportement, requiert une peine de 12 mois de prison avec un sursis probatoire, pour encadrer la violence de Cédric. Jugement dans un mois.

* Pour rappel, le 0800 30 030, numéro vert en cas de violences conjugales avec une ligne d’écoute spécialisée existe. Confidentielle et gratuite, elle n’est pas un service d’urgence.